ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್​ ಬಟನ್ ಬಿಚ್ಚುವ​ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಟ್ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ, 'ಅನ್ಬಟನ್ನಿಂಗ್ - 'ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಶಾಟ್​ ದಟ್​ ಬ್ರೋಕ್ ದ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಹಲವಾರು ಲೈಕ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ 'ಲೈಗರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೋಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನಗ್ನವಾಗಿ ನಿಂತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಕಸರತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "A Film that took my everything. As a performance, Mentally, physically my most challenging role. I give you everything! Coming Soon #LIGER (sic)."​ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿ ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್​ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

