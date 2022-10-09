ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್.. ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್.. ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪು ರೂಪಿಸಿರೋ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಿನಿರಂಗದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಹ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸಹ ಜೋರಾಗಿದೆ.
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Currently Appu Boss Ruling Twitter Link A King 👑#GandhadaGudiTrailer ✅#DrPuneethRajkumar𓃵 || #PuneethRajkumar || #Appu || #GandhadaGudi || #ಗಂಧದಗುಡಿ || #GGMovie || #DrPuneethRajkumar pic.twitter.com/ui65a3YY5F— APPU_TRENDZZ™ (@AppuTrendzz) October 9, 2022
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#AppuLivesOn #GandhadaGudi trailer in some time.. Time to Relive the Fan moments.. Bel belge at Gandhinagara days 🤗 pic.twitter.com/b9coUO4pVB— Naren Marol | ನರೇನ್ ಮರೋಳ (@NarenDon) October 9, 2022
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅ.29 ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಪಾತಗಳು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ನದಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ, ಜಲ ಜೀವ ರಾಶಿ, ಕಾನನದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವಿದೆ.
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The countdown begins for an epic journey #GandhadaGudi ❤ #DrPuneethRajkumar𓃵 #GGMovie pic.twitter.com/fiJXtOqyvb— 👑 (@MainAisaKyuHu) October 9, 2022
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Thankyou Sir, Much love to you❤@PuneethRajkumar 🤴 #DrPuneethRajkumar𓃵#DrPuneethRajkumar #GandhadaGudi #GandhadaGudiTrailer pic.twitter.com/MLxjsyRNFM— ಪರಮಾತ್ಮ (@Paramathma_Appu) October 9, 2022
2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ಅಪ್ಪು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು 'ಗಂಧದ ಗುಡಿ'ಯನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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The countdown begins for an epic journey #GandhadaGudi ❤ #DrPuneethRajkumar𓃵 #GGMovie pic.twitter.com/kxGvBpHEqm— 👑 (@MainAisaKyuHu) October 9, 2022
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Trailer Day🔥#fansofgodappu #Crazekagodfather #DrPuneethRajkumar #GandhadaGudi #GandhadaGudi#GandhadaGudiTrailerOnOct9th @PuneethRajkumar— Fans of God appu (@Akash51329711) October 9, 2022
Gandhadagudi Trailer 👇https://t.co/puIK5xqgNi pic.twitter.com/U0Gb5llnBH
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ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗಂಧದಗುಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಎದು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಎದುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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Boss ♥️#GandhadaGudi #DrPuneethRajkumar𓃵 #AppuLivesOn pic.twitter.com/lnfKGY38EH— Lakshmi Narayan.sl (@Appunetworkkfc) October 9, 2022
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