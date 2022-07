ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರು ಹೀರಾಮಂಡಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಕಥಾಹಂದರ, ಭವ್ಯವಾದ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಹೀರಾಮಂಡಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಾ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮತ್ತು ಮನೀಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಮನಿಶಾ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಮತ್ತು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, "In the company of legends..I love love love being with such marvellous creative people..my face says it all #blessed #genius #sanjayleelabhansali #mumtaz." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಹೀರಾಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮತ್ತು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಬನ್ಸಾಲಿಯವರ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಹೀರಾಮಂಡಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಲಾಹೋರ್‌ನ ವೇಶ್ಯೆಯರನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಮೊದಲ-ರೀತಿಯ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀರಾಮಂಡಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ, ಭವ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಪ್ರದರ್ಶನವು ವೇಶ್ಯೆಯರ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಹೀರಾಮಂಡಿಯ ಗುಪ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ದ್ರೋಹ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕೋಥಾಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯದ ಕುರಿತಾದ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಬಿಯ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ದೊಡ್ಡ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸೆಟ್‌ಗಳು, ಬಹುಮುಖದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂಡ್​​ನಲ್ಲಿ 'ವಾಮನ' ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಧನ್ವೀರ್: ಮೇಕಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋ