ಮಲೈಕಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿ: ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ''ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಎನಿಸುವ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ" (Fall in love with someone who is both your safe place and your biggest adventure) ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾಜಿ ಪತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೆಳೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ.