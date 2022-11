ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್ ಸಿನಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮೇಕಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್​ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ನಟನೆಯ 'once upon a time in ಜಮಾಲಿಗುಡ್ಡ' ಚಿತ್ರ ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 30ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಜಮಾಲಿಗುಡ್ಡ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್​

ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಟ್​​ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಟ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತಾ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಧನಂಜಯ್,​ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್​ನಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್ ಬರಲಾಂಭಿಸಿವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಇದೀಗ ಹೊಯ್ಸಳ, ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಧನಂಜಯ್‌ ಈ ವರ್ಷದ ಮೋಸ್ಟ್‌ ಬ್ಯೂಸಿಯೆಸ್ಟ್‌ ನಟರಾಗಿದ್ದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್​ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಲು ತುದಿಗಾಲಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಕಾಣಲಿರುವ ಜಮಾಲಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ, ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಾಣ್ಯ ರಾವ್‌, ಭಾವನಾ ರಾಮಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಶಾಲ್‌ ಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್‌ ಜನ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಕಂಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಗಿದೆ ಹಾಡು ಪಾಪ್ಯುಲರ್‌ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಡಾಲಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅವತಾರ ಅನಾವರಣ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಟನೆಯ 26ನೇ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ.

