ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಮಣಿಪುರದ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಘಟನೆ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ದುರುಳರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು.

ವಿವೇಕ್​ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ವಿಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್​, ರಿಟ್ವೀಟ್​ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಮಣಿಪುರ ಫೈಲ್ಸ್​​' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು ಬಂದಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಸವಾಲು: ವಿವೇಕ್​ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರು, 'ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಣಿಪುರ ಫೈಲ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ' (Don't waste time go and make a movie 'Manipur Files' if you are man enough) ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದನೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ 'ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದಲ್ಲಿ 'ಮ್ಯಾನ್' ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್​' ಇಲ್ಲವೇ?'' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚರ್ಚೆಗೀಡಾದ 'ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಪದ: ನೆಟ್ಟಿಗರ ಟ್ವೀಟ್​ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ 'ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಚೆಗೀಡಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಬಿಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೇ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Manipur women paraded naked: 'ಓ ಮಣಿಪುರ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದ್ರೆ ವಿಫಲನಾದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ': ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು

ಮಣಿಪುರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿವೇಕ್​ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, ''ಯಾವಾಗಲು ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಅನಾಗರಿಕ, ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಸಹಾಯಕತೆಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓ ಮಣಿಪುರ, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಯ್ದ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯದ ಬಲಿಪಶುಗಳು. ನಾವುಗಳು ಅಧರ್ಮದ ಬಲಿಪಶುಗಳು. ಈ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ವಿಫಲ ಸಮಾಜ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Suriya Birthday: ಕಂಗುವ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್​; ರೋಮಾಂಚಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸೂರ್ಯ!