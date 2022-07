ಮೈಸೂರು: ಹಮ್ ಸಫರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜು‌.11ರಿಂದ ಉದಯಪುರ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಜು. 14ರಿಂದ ಮೈಸೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 19667/19668 ಉದಯಪುರ ಸಿಟಿ - ಮೈಸೂರು–ಉದಯಪುರ ಸಿಟಿ ಹಮ್ ಸಫರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಾಯುವ್ಯ ರೈಲ್ವೇ ವಲಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಲುಗಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.

- ಉದಯಪುರ ಸಿಟಿ-ಮೈಸೂರು ಹಮ್ ಸಫರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು (19667) ಜುಲೈ 11 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ರಾತ್ರಿ 9.15ಕ್ಕೆ ಉದಯಪುರ ಸಿಟಿ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು, ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರದಂದು ಸಂಜೆ 4.35ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

- ಮೈಸೂರು-ಉದಯಪುರ ಸಿಟಿ ಹಮ್ ಸಫರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು (19668) ಜುಲೈ 14 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರದಂದು ನಸುಕಿನಜಾವ 3.35 ಕ್ಕೆ ಉದಯಪುರ ಸಿಟಿ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಲಿದೆ.

- ಈ ರೈಲು (19667) ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೌಡಗಢ (11.5/11.15 PM), ಮಂದಸೌರ್ (1.10/1.12 AM), ರತ್ಲಾಮ್ (3.10/3.20 AM), ವಡೋದರಾ (7.35/7.45 AM), ಸೂರತ್ (9.37/9.42 AM), ವಸಯಿ ರೋಡ (12.25/12.30 PM), ಪುಣೆ (4.35/4.40 PM), ಮೀರಜ್ (11.40/11.45 PM), ಬೆಳಗಾವಿ (1.58/2 AM), ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (4.55/5.05 AM), ದಾವಣಗೆರೆ (7.28/7.30 AM), ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು (1.30/1.35 PM) ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ (3/3.02 PM) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

- ಹಿಂತಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಈ ರೈಲು (19668) ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ (10.34/10.35 AM), ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು (12.10/12.20 PM), ದಾವಣಗೆರೆ (4.40/4.42 PM), ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (8/8.10 PM), ಬೆಳಗಾವಿ (10.50/10.52 PM), ಮೀರಜ್ (2.30/2.35 AM), ಪುಣೆ (8.25/8.30 AM), ವಸಯಿ ರೋಡ (12.35/12.45 PM), ಸೂರತ್ (3.22/3.27 PM), ವಡೋದರಾ (5.5/5.15 PM), ರತ್ಲಾಮ್ (8.45/8.55 PM), ಮಂದಸೌರ್ (10.25/10.27 PM) ಮತ್ತು ಚಿತ್ತೌಡಗಢ (1.10/1.20 AM) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ.

- ಈ ಎರಡು ರೈಲುಗಳು, ಹದಿನಾರು- 3ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೋಗಿಗಳು, ಒಂದು- ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬೋಗಿ, ಒಂದು- ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಡುಗೆ ಬೋಗಿ (ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರ್) ಹಾಗೂ ಎರಡು-ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಲಗೇಜ್ ಕಮ್ ಬ್ರೇಕ್-ವ್ಯಾನ್/ ಜನರೇಟರ್​ಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಪಿಆರ್​ಒ ಅನೀಶ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

