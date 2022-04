ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಕೊನೆಯ ವಾರವನ್ನು 24 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವಾರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಾರದ ಥೀಮ್ 'ಲಾಂಗ್​ ಲೈಫ್​ ಫಾರ್​ ಆಲ್'​ (Long Life For All). ಈ ವಾರವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರನ್ನು ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸಲು ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಕಾಲಿಕ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

1796ರಿಂದ ಲಸಿಕೆಗಳು ಅರಿವಿಗೇ ಬಾರದಂತೆ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಿಡುಬು ರೋಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಒಂದು ಜೀವದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ನಂತರ ಬಂದ ನೂರಾರು ಲಸಿಕೆಗಳು ಎರಡು ಕಾಲು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಾಲರಾ, ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ, ಜಪಾನೀಸ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್, ದಡಾರ, ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್, ಮಂಪ್ಸ್, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ಪೋಲಿಯೊ, ಹಳದಿ ಜ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 20 ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಲಸಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಿಎಮ್​ಆರ್​ಐನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ರಾಜಾ ಧರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಲಸಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದಾಗ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 29ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಲಸಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ಆಗಮ್ ವೋರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಕಾರಣ 3.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ದತ್ತಾಂಶ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ 23 ಮಿಲಿಯನ್​ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲೇ ಬೇಕಾದ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿಲ್ಲ. 2009ರ ನಂತರ ಇದೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 2019 ರಲ್ಲಿ 86% ಮತ್ತು 2020 ರಲ್ಲಿ 83% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ದಡಾರ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್‌ನಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

2021 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2022 ರ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ದಡಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶೇಕಡಾ 79 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 12 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 169 ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಸಹ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಧಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

