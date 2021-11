ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನೂ (Pan India Literature Fest) ಕೂಡಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ (VOW- Valley Of Words) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ 40 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನರೇಂದ್ರ ಲೂಥರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಾಗಾ: ಎ ನೋವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್‌' (The Family Saga: A Novel Set in the Time of Partition) ಪುಸ್ತಕದ ಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ MCRHRD ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ ಅಕ್ಷರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ವಡೋದರಾ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹರಿಯಾಣದ ಪಂಚಕುಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತ್ತು.

ಏನಿದು ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್​​​?

ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಡಾ.ಸಂಜಯ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂಡವೇ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಡಾ.ಸಂಜಯ್ ಚೋಪ್ರಾ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Kurup Movie: ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ನ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು: ಚಿತ್ರದ ಕತೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕತೆಯೇ ರೋಚಕ!