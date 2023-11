ಫ್ರೆಂಚ್ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೊಲೆ: ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯತೆಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದ ಆಧಾರದಡಿ ನವೆಂಬರ್ 2 ಅನ್ನು 'International Day to End Impunity for Crimes against Journalists 2023' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2014ರಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. 2 ನವೆಂಬರ್ 2013ರಂದು ಮಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು 'International Day to End Impunity for Crimes against Journalists' ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ರೇಡಿಯೊ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಐನ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಕ್ಲೌಡ್ ವೆರ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಘಿಸ್ಲೈನ್ ​​ಡುಪಾಂಟ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಲಿಯ ಉತ್ತರ ನಗರ ಕಿಡಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.