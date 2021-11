ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 10,302 ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾ​ ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 267 ಜನರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಕೇಸ್​ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3,44,99,925 ಹಾಗೂ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 4,65,349ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ (Total number of corona cases and deaths in India).

ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ 11,787 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ.98.29 ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 3,39,09,708 ಜನರು ವೈರಸ್​ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ (India's covid recovery rate) ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (Ministry of Health and Family Welfare) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇನ್ನು 531 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಕೇಸ್​ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.0.36ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 1,24,868 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ಪತ್ತೆಯಾದ 10,302 ಕೋವಿಡ್​ ಸೋಂಕಿತರು ಮತ್ತು 267 ಮಂದಿ ಸಾವಿನ ಪೈಕಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವೊಂದರಲ್ಲೇ 5,754 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ 49 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

115.73 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್​ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್​ (India covid vaccination)

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನವರಿ 16ರಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 115.73 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೋಸ್​ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 46,31,286 ಮಂದಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.