ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ: ಶ್ರೀನಗರದ ಹೈದರ್‌ಪೋರಾದಲ್ಲಿ (hyderpora gunfight)ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹತ್ಯೆ (Four militants killed by Indian Army)ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಉಗ್ರ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹತನಾದ ಅಮೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಮಗ್ರೆ ಎಂಬುವವನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (militant Amir Family protesting against army) ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಅಮೀರ್​ನ ದೇಹವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಜಮ್ಮು ಪೊಲೀಸರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಶ್ರೀನಗರದ ಹೈದರ್‌ಪೋರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು, CRPF ಯೋಧರು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ 4 ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಉಗ್ರರನ್ನು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮುದಾಸಿರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಕಾ ಬಿಲಾಲ್ ಭಾಯಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈದರಾಪೊರಾ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸ್​

ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಅಮೀರ್​ ಉಗ್ರಗಾಮಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಂಬನ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಗಲ್ದನ್​ ಗೂಲ್​ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್​ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಜತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಅಮೀರ್​ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೋರಿಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಹತನಾದ ಅಮೀರ್​ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಹೈದರ್ ಅಕಾ ಬಿಲಾಲ್ ಭಾಯಿ ಸಹಚರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹೈದರ್​ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಂಬನ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೈದರ್​​​ಪೋರಾ ಎನ್​​​​ಕೌಂಟರ್​​​​​​ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಉಪರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ಈ ನಡುವೆ ಎನ್​​​ಕೌಂಟರ್​​​​​ ಸಂಬಂಧ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಯಲ್​ ತನಿಖೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಪ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಪ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​​​ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.