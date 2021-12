ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ದೂರದ ಮಾತು. ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಗಸ್ತು ತಿರುಗಲು, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಯುಸೇನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಸೇನೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸೇವೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿವೆ. ಇವು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೂಡ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರುವಾಗ ಹಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ನಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುವರ್ಣ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಯು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ

ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿರುವ ತೇಜ್ಪುರ್ ವಾಯು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳಿವು..

1. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆ

2. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಅಥವಾ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಅನುಭವ, ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹತೆಗಳು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ

3. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಬಳಸಿ

4. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ

5. ಪ್ರಮಾಣಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (SOP), ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು

6. ಸಮಗ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಪುನರ್‌ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಜಿಗಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ

7. ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎನಿಸಿದರೆ, ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಡಿ

8. ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ

9. 'ಮೂರು ಆರ್'ಗಳ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ (Right person), ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನ (right equipment), ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ (right procedure).

10. ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಕ್ಯಾ. ವರುಣ್​​ ಸಿಂಗ್​​.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ