ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ:

ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ಲವ ಉತ್ತರಾಯಣ ಶಿಶಿರ ಪುಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದಾ ಪುಷ್ಯ 12:28 to 13:54 18:15 to 19:50 13:9 to 13:57 & 12:21 to 13:9 15:19 to 16:45 06:45:00 AM

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:45ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತ ಕಾಲ: 12:28ರಿಂದ 13:54ರವರೆಗೆ

ವರ್ಜ್ಯಂ: 18:15ರಿಂದ 19:50ರವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ: 13:9ರಿಂದ 13:57ರವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ: 15:19ರಿಂದ16:45ರವರೆ

ಮೇಷ: ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್-ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.

ವೃಷಭ: ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಕಾದಿದೆ. ನೀವು ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಅವಿಶ್ರಾಂತರಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಜೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೊದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಮಿಥುನ: ಇಂದು ನೀವು ಸ್ಮರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭೂತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರಳು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಉಲ್ಲಾಸದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳಾದರೂ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಿಂಹ: ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಲಗಳು ಕೂಡಾ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನರಂಜನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಕನ್ಯಾ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಹೊರಗಿರಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ ನೀವು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ತುಲಾ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆಂತರಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರಿಗಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ದಿನ ಕಾದಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ದಿನವಾಗಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರಿಂದ ನಿರಾಳಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಕಾಫಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿರಿ.

ಧನು: ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಶಾವಾದದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಳಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ.

ಮಕರ: ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೂರ್ಖರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ದೂಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ನಿರುದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗ್ಗುವವರಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಯಸಾಧಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ.

ಕುಂಭ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಸುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಮೀನ: ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಲನಿರ್ಮಾಣ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೂರದಿಂದ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.