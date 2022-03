.

'रील्स' बनाने के लिए किंग कोबरा को युवक ने किया 'किस' Published on: 48 minutes ago

सोशल मीडिया पर सांपों के साथ स्टंट (Stunts with snakes on social media) करते हुए कई वायरल वीडियो (viral video of youth with snakes) आपने देखे होंगे. अब युवा पीढ़ी रील्स बनाने की दिवानी है. ऐसे ही एक युवक ने रील्स बनाने के लिए किंग कोबरा को किस करने का साहस (youth kissed cobra to make reels) दिखाया, जिसके परिणामस्वरूप उसे जेल जाना पड़ा है. ये युवक महाराष्ट्र के सांगली निवासी प्रदीप अडसुले (22) है. किंग कोबरा को किस करने के रील्स सोशल मीडिया में जहां वायरल (youth caught by forest official for making video with cobra) हो रहे हैं, वहीं, वन विभाग ने उन्हीं वायरल वीडियो के आधार पर प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है. जीव-जन्तु को पकड़ने और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर दिखाने के मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.