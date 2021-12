.

New Year 2022 का स्वागत करें लेमन पाउंड केक के साथ Published on: 21 minutes ago



सेलिब्रेशन कैसा भी हो, केक के बगैर अधुरा-सा प्रतित होता है. जब बात New Year Celebration की हो तो, इसकी शुरुआत केक से ही होना (new year recipe series) चाहिए. अगर आप भी इस नए साल पर घर पर केक बनाने (homemade cakes) की सोच रहे हैं, तो लेमन पाउंड केक (Lemon Pound cake) की रेसिपी आपके लिए है. बनाने में आसान पाउंड केक (easy pound cake) साइट्रस और नींबू की अच्छाई (goodness of lemons) से भरा है. यह न केवल यह स्वाद, बल्कि तमाम पोषक तत्वों से भरपूर है. इससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट (cake boost your immune system) भी होगा. तो झटपट घर पर ट्राई करें लेमन पाउंड केक (homemade lemon pound cake) और परिवार और दोस्तों के साथ बाटें मिठास. हैप्पी कुकिंग!