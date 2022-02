.

'UP में का बा' के बाद वायरल हुआ नेहा सिंह राठौर का 'नेताजी जनता के चूना लगावेले..'



अपने गाने में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को मजाकिया अंदाज में गाकर सरकार पर कटाक्ष के लिए जाने जानी वाली नेहा अब यूपी की योगी सरकार पर लगातार निशाना साध (Neha Rathore target Yogi Government) रही हैं. नेहा अपने गीत खुद लिखती हैं और उसे धार देने के लिए लोक में प्रचलित ठेठ शब्दों और मुहावरों का बेहतर इस्तेमाल करती हैं. दरअसल, यूपी चुनाव की सरगर्मियों के बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर (Neha Singh Rathore) का 'यूपी में का बा' (UP Me Ka Ba) खूब ट्रेंडिंग रहा. इस गाने को गायिका ने कई भागों में बनाया है. एक दिन पहले नेहा सिंह राठौर ने 'UP में का बा पार्ट-3' गाया था. इसके बाद सोमवार को ही नेहा ने अपना नया चुनावी गीत लाया. जिसमें नेहा अपने व्यंग्य से बता रही हैं कि नेताजी जनता के चूना लगावेले..! गीत की शुरुआत अइते चुनाव देख नेता जी प्यार लुटावें लीं से किया है. इसमें उन्होंने शासन प्रशासन के अंगुरी पे आपन नचावे से लेकर काम पूछला पे पहेली बुझव्वल बुझावे लें कि बात कही है.