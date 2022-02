.

ट्रेन में चढ़ रही महिला संतुलन बिगड़ने से ट्रेन की चपेट में आई, हुई मौत Published on: 13 minutes ago



इंदौर रेलवे स्टेशन से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला यात्री की गिरने से मौत हो गई(Indore women fall from running train). घटना इंदौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक की है. यहां महिला नर्मदा नदी के दर्शन के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने पहुंची थीं. जब महिला स्टेशन पर पहुंची, तो खंडवा इंदौर ट्रेन वहां से निकल रही थी. ट्रेन को जाता हुआ देख महिला दौड़कर उसमें चढ़ने का प्रयास करने लगी. इसी प्रयास के दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला का संतुलन बिगड़ने और ट्रेन का हैंडल सही ढंग से नहीं पकड़ने की वजह से महिला ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में गिर गई. हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल 108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. (Indore women fall from running train) (Indore women died on platform)