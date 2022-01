.

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, ऊपरी इलाकों में आवाजाही ठप



हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी (snowfall in himachal pradesh) का दौर जारी है. शनिवार देर रात से शिमला सहित प्रदेश के कुल्लु, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा में भारी बर्फबारी हो रही है. अब तक शिमला में करीब आधा फुट बर्फबारी हो चुकी है. मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल में भारी बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है. बर्फबारी के चलते शिमला शहर के साथ ही ऊपरी इलाकों में आवाजाही पूरी तरह से ठप (roads closed in Shimla) हो गई है. इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई है. बर्फबारी के चलते प्रदेश में कड़ाके की ठंड (coldwave in hp) पड़ रही है. वहीं, शिमला पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वे बर्फबारी की उम्मीद लेकर ही शिमला आए थे और देर रात से ही बर्फबारी हो रही है. आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए पुलिस सहायता कक्ष नंबर 01772812344, 112 या नजदीकी पुलिस थाना में संपर्क करें. एसपी शिमला डॉ. मोनिका ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. एसपी ने बताया कि पुलिस की 10 रेस्क्यू गाड़ियां तैनात हैं, जो किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है.