Stunts On Road : बीच सड़क किया स्टंट, पुलिस ले गई थाने Published on: 24 minutes ago

तरह-तरह के वीडियो बनाने और फिर उन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कराने का क्रेज (viral video craze ) बढ़ रहा है. ऐसी ही एक कोशिश एक अप्रैल की रात कार से स्टंट कर (Stunts on the streets of Nagpur ) कुछ लड़कों ने नागपुर में की. पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, पुलिस ने वीडियो में दिख रहे सभी कारों के नंबर ट्रेस किए. वाहनों के असली मालिक का पता लगाया गया. जिस कार पर युवकों ने स्टंट किया था वह कमाठी रोड स्थित एक गैरेज में मरम्मत के लिए आई थी. पुलिस ने तेज रफ्तार कार में बोनट और छत पर स्टंट वीडियो बना रहे सात युवकों के खिलाफ कार्रवाई की है. वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया. उनकी कारें जब्त कर ली गईं.