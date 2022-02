.

हिजाब के समर्थन में सभा कर महिलाएं बोलीं-हक के लिए लड़ते रहेंगे Published on: 7 minutes ago

Koo_Logo Versions

कर्नाटक हिजाब मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में भी महिलाएं विरोध कर रही हैं. शुक्रवार को महाराष्ट्र के कई शहरों में बड़ा आंदोलन हुआ. पुणे के आजम कैंपस में हिजाब के समर्थन में महिलाओं की एक आम सभा का आयोजन किया गया. इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया. एक प्रदर्शनकारी महिला का कहना था कि 'हिजाब महिलाओं का अधिकार है और इसे छीना नहीं जा सकता. यह हमें तय करना है कि क्या पहनना है. हम इसी तरह इस हक के लिए लड़ते रहेंगे (We will continue to fight for this right).'