.

जमशेदपुर के जुबली पार्क में अजगर सांपः देखिए, रेस्क्यू का Live Video Published on: 1 hours ago

झारखंड के जमशेदपुर के जुबली पार्क में सांप घुस जाने से वहां अफरातफरी मच गयी. इसके बाद वन विभाग के द्वारा बुलाए गए स्नेक कैचर ने सांप पकड़ा (snake Rescued in Jubilee Park). अजगर सांप का रेस्क्यू कर उसे दलमा के घने जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया. जानकारी के अनुसार बिष्टुपर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित जुबली पार्क में सांप देखे जाने से लोग दहशत में आ गए. एक विशाल अजगर पेड़ की खोह में नजर (snake in Jubilee Park) आया. इसके बाद उस अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने (Panic due to snake entered in park) लगी. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, इधर वन विभाग भी जानकारी पाकर अपने साथ स्नैक कैचर को पार्क ले लाई. स्नेक कैचर की मदद से विशालकाय अजगर का रेस्क्यू (python snake Rescued) किया गया. स्नैक कैचर राहुल सिंह ने बताया कि यह इंडियन रॉक प्रजाति का अजगर (Indian rock python) है, जो जहरीला नहीं होता है. वन विभाग के निर्देश पर अजगर को दलमा के जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया. हालांकि पार्क में सांप के आ जाने से थोड़ी देर के लिए जुबली पार्क में अफरातफरी का माहौल रहा.