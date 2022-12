.

हरिद्वार-नजीबाबाद रोड पर दिखा हाथी, वीडियो वायरल Published on: 5 hours ago

सड़कों पर हाथियों की चहलकदमी (elephants on the streets) लगातार बढ़ती जा रही है. सर्दियों के मौसम में हाईवे पर अक्सर लोगों को जंगली जानवर(wild animals on the highway) नजर आते हैं. ऐसे ही नजारा हरिद्वार–नजीबाबाद रोड (Elephant on Haridwar Najibabad Road) पर देखने को मिला. जहां एक हाथी जंगल से निकल कर गन्ने से लदे ट्रैक्टर की ओर बढ़ा. हाथी ने गन्ने से लदे ट्रैक्टर से कुछ गन्ने की लाटें निकाली. इस दौरान जंगली हाथी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई. इस दौरान मौके पर हो हल्ला भी हुआ. जिसके बाद हाथी दोबारा जंगल में चला गया. हाथी की किसी स्थानीय निवासी ने वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (elephant video viral on social media) हो रहा है.