Piplu Fair in Una: अनुराग ठाकुर ने किया ऐतिहासिक पिपलू मेले का शुभारंभ, नगाड़े पर थाप देते नजर आए केंद्रीय मंत्री

हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पिपलू में शुक्रवार को (Piplu Fair in Una) एकादशी के मौके पर होने वाला मेला शुरू हुआ. 3 दिन तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Anurag Thakur in Una) ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए किया. करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद शुरू (Piplu Fair in Una) हो रहा ऐतिहासिक पिपलू मेला पारंपरिक रूप से शुरू हुआ. मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अनुराग ठाकुर का स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जोरदार स्वागत किया. वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी नगाड़े पर थाप देते नजर आए.