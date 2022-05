.

रतलाम। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का बोरियत दूर करने का अनोखा अंदाज देखने को मिला. प्लेटफार्म नंबर 4 पर यात्रियों ने जमकर गरबा किया. जिसने भी ये गरबा देखा झूमने पर मजबूर हो गया. यात्रियों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल बांद्रा-हरिद्वार ट्रेन समय से पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी. बहुत देर तक ट्रेन खड़ी रहने से यात्री बोर हो गए थे. अपनी बोरियत को दूर करने के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर सामूहिक डांस शुरू कर दिया. स्टेशन पर मौजूद अन्य यात्रियों ने इस गरबा डांस का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.(Unique style of Passengers) (Passengers performed Garba at Ratlam Railway Station) (Passengers dance video goes viral)