.

जोशीमठ में दहशत की 'दरार', जिस भवन में रुके हैं अधिकारी, उसी की हालत 'नाजुक' Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

जोशीमठ के मकानों में दरारें (Cracks in houses in Joshimath) आने का सिलसिला लगातार जारी है. जोशीमठ में निजी भवनों में दरार आने के बाद प्रभावितों को सरकारी भवनों में ठहराया गया था. ये सरकारी भवन ही पीड़ितों की पनाहगाह बने हुए थे. इतना ही नहीं, इन्हीं सरकारी भवनों में अधिकारी भी रह रहे थे. लेकिन, अब जोशीमठ के सरकारी भवनों में भी दरारें आने लगी है. जोशीमठ शहर के बीचों बीच स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन (crack in joshimath pwd house) में बड़ी-बड़ी दरारें आने लगी हैं. कल तक सरकारी अधिकारी इसी भवन में रहकर आपदा से निपटने की तैयारी कर रहे थे. सरकारी भवन में दरार (crack in joshimath government building) आने के बाद डीएम ने तुरंत इसे खाली करने के निर्देश दिये हैं. यहां का सामान ज़िला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है. जोशीमठ में अब तक कुल 603 भवनों में दरारें (cracks in joshimath) आई हैं. जिसमें रविग्राम के 161, गांधीनगर के 134, परसारी के 51, लोअर बाजार के 24, सिंगधार के 56, मनोहर बाग के 80, अपर बाजार के 31 घरों में दरारें आई हैं.