IMA पासिंग आउट परेड, VIDEO में देखिए जांबाजों का जोश Published on: 24 minutes ago

आज भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) की पासिंग आउट परेड (IMA Passing Out Parade) संपन्न हुई. आईएमए की इस बार की पासिंग आउट परेड में कुल 344 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट (344 Gentleman Cadets passed out) हुए हैं. इनमें से 314 भारतीय मूल के कैडेट्स परेड में अंतिम पग पार कर भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल हुए हैं. आईएमए पासिंग आउट परेड (IMA Passing Out Parade in Dehradun) में 11 मित्र देशों के 30 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट होकर अपने-अपने राष्ट्र की सेनाओं में शामिल होंगे. आज की पासिंग आउट परेड में उत्तराखंड के 29 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं.