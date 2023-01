सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित ग्राम रावली महदूद के व्यस्ततम बाजार में शनिवार देर शाम उस समय अफरा-तफरी (Ruckus in the busiest market of Ravli Mehdood) मच गई जब बिजली के खंभे पर लगा एक कमर्शियल मीटर धू-धू कर जल उठा. इस दौरान इस मीटर में ब्लास्ट के बाद भीषण आग (Fire in meter after blast in Haridwar) लग गई. गनीमत यह रही इस ब्लास्ट की चपेट में आकर कोई घायल नहीं हुआ. बता दें बीते कुछ समय से हरिद्वार में बिजली विभाग द्वारा जहां बिजली के कमर्शियल मीटर को दुकानों से निकाल बिजली के खंभों पर लगाया गया है. शहरी क्षेत्र में भूमिगत बिजली की लाइन कर दी गई है. इन लाइनों के ज्वाइंट बॉक्स भी सड़क पर ही लगा दिए गए हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आए दिन यह बॉक्स और मीटर ब्लास्ट के साथ धू-धू कर जल रहे हैं. शनिवार देर शाम सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद इलाके में एक बार फिर बिजली के खंभे पर लगा कमर्शियल बिजली के मीटर में फॉल्ट के बाद अचानक ब्लास्ट हो गया और मीटर धू-धू कर जल उठा. मीटर जलने के साथ ब्लास्ट भी हुए. जिससे न केवल आसपास के दुकानदारों बल्कि राहगीरों में भी अफरा-तफरी मच गई. गनीमत यह रही कि जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ उसके सामने की दुकान बंद हो चुकी थी. रुक रुक कर जल रहे बोर्ड में ब्लास्ट होते रहे. जिसके बाद इसकी सूचना तत्काल बिजली विभाग के कर्मचारियों को दी गई. समाचार लिखे जाने तक बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा था. यह कोई बिजली बोर्ड में आग लगने का पहला मामला नहीं है. हरिद्वार में जब से बिजली की लाइन अंडरग्राउंड की गई है तब से शहरी क्षेत्र में भी कई बार ज्वॉइंट बॉक्स में भी ब्लास्ट हो चुके हैं.