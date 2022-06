.

रेवाड़ी: अग्निपथ योजना के विरोध में देशभर का युवा प्रदर्शन कर रहा है. हरियाणा में भी इस योजना के खिलाफ युवा सड़कों पर (agnipath scheme protest in haryana) उतर गए हैं. वीरवार को रेवाड़ी में भी युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन (agnipath scheme protest in rewari) किया. सैकड़ों की संख्या में युवा रेवाड़ी के बस स्टैंड के पास पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की. युवाओं को प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. पुलिस ने बैरिकेड लगाकर युवाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ती ही चली गई. युवाओं ने पुलिस के लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया और जमकर हंगामा किया. इसके बाद युवाओं ने नाइवाली चौक पर जाम लगा दिया. स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज (lathi charge on youth in rewari) कर दिया. पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए बस स्टैंड के आसपास का बाजार पूरी तरह बंद रहा. युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए बस अड्डे से बसों का संचालन भी बंद कर दिया गया. बस स्टैंड के पास भारी पुलिसफोर्स तैनात की गई है.