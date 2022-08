उत्तरकाशी: पुरोला पुलिस ने 7.85 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार (youth arrested with smack in Uttarkashi) किया है. मामले में पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा(case against smack smuggler) दर्ज किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद अवैध स्मैक की कीमत 80 हजार रुपये बताई जा रही है.

पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी (Superintendent of Police Arpan Yaduvanshi) के दिशा-निर्देश पर अवैध नशे के कारोबार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस का अभियान निरंतर जारी है. इसी अभियान के तहत अवैध नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुये क्षेत्राधिकारी बड़कोट सुरेन्द्र सिंह भण्डारी के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष पुरोला अशोक कुमार की टीम ने संघन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान पुरोला पेट्रोल पम्प के पास से अंकित नौटियाल पुत्र जगदीश नौटियाल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम सोनाली थाना पुरोला, को 7.85 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया.

एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है. पूछताछ करने पर अंकित ने बताया कि वह स्मैक को विकासनगर से खरीदकर अच्छे मुनाफे के लिए उसे छोटी-छोटी मात्रा में स्कूली बच्चों एवं मजदूरों को बेचता है.