उत्तरकाशीः UKSSSC भर्ती घपले में गिरफ्तार उत्तरकाशी जखोल जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत के रिजॉर्ट पर आज बुलडोजर नहीं (There will be no bulldozer action at the resort) चलेगा. गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क मोरी (Govind Pashu Vihar National Park) के अधिकारियों ने साफ किया है कि बुलडोजर चलाने की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी. इसके लिए पहले हाकम सिंह के नाम नोटिस भेजा जाएगा. उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. करोड़ों की संपत्ति के मालिक हाकम सिंह को आज रात तक वन विभाग वाइल्ड लाइफ सेक्शन 34 के तहत नोटिस जारी करेगा.

गोविंद पशु विहार के उप निदेशक डीपी बलूनी ने बताया कि जांच में हाकम सिंह की संपत्ति वन विभाग की भूमि पर पाई गई है. इसमें सेब के बाग और रिसोर्ट शामिल है. विभाग की ओर से इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि वे आज सुबह सांकरी जा रहे हैं और लीगल नोटिस जारी करने के बाद तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आगामी मंगलवार तक संभवत अवैध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे.

बता दें कि मीडिया में खबर चल रही थी कि हाकम सिंह की संपत्ति पर आज बुलडोजर चलेगा. एसपी उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी के एक फर्जी लेटर का हवाला दिया गया था. जिसमें हाकम के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की बात लिखी गई है. जबकि एसपी ने बताया कि उनकी ओर से ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है.

लेटर वायरलः हाकम सिंह के रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के संबंध में पुलिस विभाग का एक गोपनीय पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी का कहना है कि गोपनीय पत्र के वायरल होने पर सीओ के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए गए हैं. इसमें जिसने भी इस पत्र को वायरल किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.