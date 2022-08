उत्तरकाशी: भारी बारिश के कारण गंगोत्री व यमुनोत्री हाईवे पर जगह-जगह भूस्खलन के कारण मलबा आने से आवाजाही (Gangotri and Yamunotri highways blocked for hours) के लिए घंटों बंद रहे. इसके चलते दर्जनों वाहन सड़क के दोनों ओर फंसे फंसे रहे. यमुनोत्री हाईवे पर दिनभर यातायात ठप (Traffic stalled on Yamunotri Highway) रहा. देर शाम तक तक आवाजाही सुचारू हो पाई.

जिले में बीती रविवार रात से भारी बारिश का सिलसिला (rain in uttarkashi) जारी है. बारिश के कारण गंगोत्री व यमुनोत्री हाईवे भूस्खलन (Landslides on Gangotri and Yamunotri Highway) के कारण रात्रि में ही बंद हो गए थे. गंगोत्री हाईवे पर हेलगूगाड़ के पास एक बार फिर भूस्खलन के कारण यातायात घंटों तक बाधित रहा. बीआरओ की ओर से मार्ग को सुबह खोल दिया गया था. यमुनोत्री हाईवे तलोग, हरेती, सिलक्यारा, ब्रह्मखाल कल्याणी आदि जगहों पर भूस्खलन के कारण दोपहर तक आवाजाही ठप रही.

तलोग और कल्याणी के पास मार्ग शाम तक चालू हो सका. यमुनोत्री हाईवे कई स्थानों पर बंद रहने से दिनभर यात्री खासे परेशान रहे. जगह-जगह दर्जनों वाहन मार्ग पर जाम में फंसे रहे. दूसरी ओर, जिला मुख्यालय में भारी बारिश के कारण ज्ञानसू कस्बे में गंगोत्री हाईवे पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली.