उत्तरकाशीः चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित (Determined the number of devotees in the four dhams) किए जाने के बाद यात्रा से जुड़े व्यवसायियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है. उत्तरकाशी में होटल कारोबारियों ने चारधाम में यात्रियों की संख्या सीमित करने के निर्णय का विरोध करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला फूंका (effigy of tourism minister satpal maharaj burnt) और जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया. कारोबारियों ने इस निर्णय को वापस ना लेने पर 3 मई को सरकार के समक्ष होटल की चाबी सौंपने की चेतावनी दी है.

प्रदेश सरकार के चारधाम में सीमित संख्या में तीर्थयात्रियों के दर्शन के निर्णय के बाद से यात्रा से जुड़े कारोबारियों ने निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया है. रविवार को उत्तरकाशी जिले में जगह-जगह होटल व्यवसायियों ने सरकार का पुतला फूंका. उत्तरकाशी के हनुमान चौक पर होटल एसोसिएशन से जुड़े कारोबारियों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से सीमित संख्या में यात्रियों को धामों में भेजे जाने संबंधी निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की.

पर्यटन कारोबारियों ने कहा कि पहले ही कोरोना से पर्यटन कारोबार दो साल से ठप पड़ा हुआ है और अब सरकार ने यात्रियों की सीमित संख्या का निर्णय लेकर यात्रा व्यवसायियों की रोजी रोटी को संकट में डाल दिया है. उन्होंने कहा कि यात्रा से जुड़े छोटे-छोटे कारोबारियों ने लोन लिया है. लेकिन सरकार के इस कदम से कारोबारी अब कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे. दूसरी ओर धराली, मुखबा, हर्षिल, बड़कोट क्षेत्र में भी व्यापारियों ने सरकार के निर्णय का विरोध किया.