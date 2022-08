उत्तरकाशी: नेहरू पर्वतारोहण संस्थान(Nehru Institute of Mountaineering) में 26वें नेशनल स्पोर्ट क्लाइम्बिंग चैंपियनशिप का आगाज(National Sport Climbing Championship begins at NIM) हो गया है. शुक्रवार को उत्तरकाशी भ्रमण पर पहुंची महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने स्पोर्ट क्लाइम्बिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ(Rekha Arya inaugurated the climbing championship) किया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने ब्रिगेडियर ज्ञान सपोर्ट क्लाइम्बिंग प्रांगण का भी लोकार्पण किया. इस प्रतियोगिता में 175 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहें हैं.

पर्वतारोहण के बारे में काबीना मंत्री ने कहा खेल विभाग ने क्रिकेट,फुटबॉल,हॉकी,बैडमिंटन, आदि खेलों को बढ़ाने का काम किया है. ज्यादातर ध्यान इन्ही खेलों के प्रति रहा है. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर खेल की प्रतिस्पर्धाओं एवं ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीतकर आएं. खुशी की बात यह है कि नेशनल स्पोर्ट क्लाइम्बिंग अब ओलम्पिक खेल में शामिल किया गया है. आने वाले समय में इस दिशा में भी हमारे प्रयास देखने को मिलेंगे. काबीना मंत्री ने 26वें नेशनल स्पोर्ट क्लाइम्बिंग चैंपियनशिप में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी.

NIM में राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइम्बिंग चैंपियनशिप का आगाज.

पढें- देश की आजादी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की रही अहम भूमिका, निकाली गई तिरंगा यात्रा

स्पोर्ट क्लाइम्बिंग चैंपियनशिप के शुभारंभ के मौके पर रेखा आर्य ने कहा आज देश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं. उन्होंने का आज महिलाओं को बड़े पदों में देखकर गर्व महसूस होता है. देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बनी हैं,उससे यह एहसास होता है कि महिलाओं के लिए कोई भी क्षेत्र अब ऐसा नहीं है जो अछूता रह है. हर क्षेत्र में महिला आगे आ रही हैं.

पढ़ें- खटीमा में हर घर तिरंगा रैली में शामिल हुए सीएम धामी, बोले तिरंगा अभियान से बौखलाया विपक्ष

इस मौके पर निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने कहा 26वें नेशनल स्पोर्ट क्लाइम्बिंग चैंपियनशिप का आज शुभारंभ हो गया है. यह प्रतियोगिता तीन दिन तक चलेगी. उन्होंने बताया आने वाले समय में एशियन खेल एवं ओलंपिक खेल में खिलाड़ियों का चयन होगा, जो उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है. इस प्रतियोगिता में 175 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहें हैं.