उत्तरकाशी: जिले के एक युवक के ऊपर कंपनी के 85 लाख रुपए का गबन (embezzlement of Rs 85 lakh of the company) करने का आरोप लगा है. कंपनी के निदेशक ने पौड़ी के श्रीनगर कोतवाली में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

ये है पूरा मामलाः उत्तरकाशी का मनोज कुमार वर्मा (Manoj Kumar Verma of Uttarkashi) और गाजियाबाद का सचिन कुमार (Sachin Kumar of Ghaziabad) पर सुकृति इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Sukriti Infra Structure Private Limited Company) के निदेशक अंकुर त्यागी और पंकज राणा ने कंपनी के 85 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया है. तहरीर के मुताबिक, कंपनी के कर्मचारी सचिन कुमार को कंपनी ने वित्त संबंधी कार्यों के लिए हस्ताक्षर की अनुमति दी. इस दौरान कंपनी द्वारा उत्तरकाशी वरूणावत पर्वत पर किए गए कार्यों का भुगतान किया गया तो उत्तरकाशी के मनोज कुमार वर्मा ने सचिन कुमार के साथ मिलकर उनके कंपनी के 85 लाख रुपए मनोज कुमार नाम के श्रीराम कॉन्ट्रेक्टर के खाते में स्थानांतरण कर दिए.

इस बात ये जानकारी कंपनी निदेशक को बैंक से स्टेटमेंट निकालने पर हुई. बैंक से मिली जानकारी में बताया गया कि सुकृति इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खाते से मनोज कुमार की कंपनी के जिला सहकारी बैंक उत्तरकाशी के खाते में धनराशि 30 जुलाई को ट्राफंसर की गई है. कंपनी के निदेशक अंकुर त्यागी के मुताबिक, जब मनोज कुमार वर्मा से उक्त धनराशि वापस मांगी गई तो लगातार बातों से टालता गया और अब दोनों रुपए मांगने पर धमकी दे रहे हैं. वहीं, अब कंपनी द्वारा श्रीनगर में काम किया जा रहा है, इसलिए कंपनी निदेशक ने श्रीनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है.

लापता बच्ची बरामदः पौड़ी की कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने 26 अगस्त को मानसिक रूप बीमार 13 साल की लड़की को बरामद कर सकुशल परिवार वालों को सौंप दिया है. बालिका के मिलने पर परिवारवालों ने खुशी जाहिर करते हुए कोटद्वार मित्र पुलिस की सराहना की है. घटना के मुताबिक, 26 अगस्त दोपहर कोटद्वार कोतवाली में फोन द्वारा सूचना पर पुलिस की सक्रियता से बालिका सकुशल बरामद की गई है. बालिका ने मां ने बताया कि उनकी 13 साल की बच्ची मानसिक रूप से कमजोर है और घर से कहीं चली गई है. खोजबीन के दौरान पुलिसकर्मियों ने बालिका को कौड़िया से बरामद किया.