मसूरी: क्रिसमस और नए साल पर जिसकी आस लिए पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे रहे थे, आखिरकार कुदरत ने उनकी सुन ली. उत्तराखंड के कई हिल स्टेशनों (First snowfall of season in Uttarakhand) पर रविवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई. बर्फबारी के बाद उत्तराखंड में जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं सैलानी बर्फबारी का मचा लूट रहे है. ताजा हिमपात के बाद पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए (new year celebration with snowfall) है.

मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी. उत्तराखंड में नए साल पर भी बर्फबारी की संभावना जताई गई है. बता दें कि रविवार को उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला और हिमपात शुरू हो गया. ताजा हिमपात के बाद उत्तराखंड का नाजार देखते ही बन रहा है. पहाड़ सफेद चादर के बीच रंग गए है. मसूरी (Season First Snowfall at Mussoorie) और अन्य हिल स्टेशनों पर घूमने आए पर्यटक पहली बर्फबारी को देखकर उतवाले हो रहे थे. रविवार को मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई.

नए साल से पहले कुदरत का तोहफा

उत्तरकाशी जिले के हर्षिल में क्रिसमस और नया साल मनाने पहुंचे पर्यटकों ने ताजी बर्फबारी की जमकर लुफ्त उठाया. यहां पर्यटक ताजा हिमपात देख गढ़वाली गीतों खूब झूमे. बर्फबारी होती देखे पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं था. कई पर्यटक कुदरत के इस तोहफा तो अपने कैमरें में कैद कर रहे थे.

स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिले: बर्फबारी मचा लेने के लिए दिल्ली, हरियाणा और यूपी समेत अन्य राज्यों के पर्यटक उत्तराखंड पहुंचाना शुरू हो गए है. पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यापारियों के चेहरे भी खिल गए है.