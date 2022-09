काशीपुर: उधम सिंह नगर की बाजपुर कोतवाली में देर रात भोना कॉलोनी में जमकर हंगामा (Fight in Bajpur Bhona Colony) हुआ. हंगामे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. मौके पर मौजूद लोगों ने स्मैक बेचने का आरोप लगाकर एक महिला व उसके पुत्र के साथ पुलिस के सामने ही जमकर मारपीट (Woman and her son beaten up in Bajpur) की. पुलिस बमुश्किल दोनों को बचाकर कोतवाली लाई. कोतवाली में बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठ गए. पुलिस के सामने मारपीट का पूरा मामला कैमरे में कैद (Video of assault caught on camera) हो गया.

बता दें उधम सिंह नगर की कोतवाली बाजपुर के भोना कॉलोनी में पुलिस को 112 नंबर से सूचना मिली कि यहां पर कुछ लोग एक युवक को पीट रहे हैं. जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची. आरोप है कि पुलिस ने वहां पहुंचकर मौजूद भीड़ में से जयदीप तिवारी नाम के युवक को डंडा मार दिया. इसके बाद वहां पर हंगामा हो गया. लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि इस गांव में एक महिला व उसका बेटा स्मैक बेचते हैं. साथ ही ये दोनों ही गैर कानूनी काम करते हैं.

पढे़ं- उत्तराखंड के 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लगा करंट, 6.5 फीसदी सरचार्ज की पड़ी मार

पुलिस इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है. इसी आरोप को लेकर लोगों ने हंगामा करते हुए पुलिस का विरोध भी किया. साथ में पुलिस के सामने जमा भीड़ ने इन दोनों की जमकर धुनाई कर डाली. भारी विरोध के बीच पुलिस आरोपी महिला तथा उसके पुत्र को कोतवाली ले आई. इसके बाद बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंच गए. यहां पर पुलिस का घेराव करते हुए इन लोगों ने जमकर हंगामा किया. यह लोग महिला एवं इसके पुत्र के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग कर रहे थे. लोगों का आरोप था कि महिला उनके वार्ड का माहौल खराब कर रही है. शिकायतों के बाद भी पुलिस इस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. जिससे इसके हौसले बुलंद हैं.