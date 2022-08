रुद्रपुर/हल्द्वानी: केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट (Union Minister of State for Defense Ajay Bhatt) ने आज एक करोड़ 63 लाख की लागत से निर्मित विभिन्न सड़कों का लोकार्पण (Ajay Bhatt inaugurates roads built at a cost of crores) किया. इस दौरान उन्होंने कुछ सड़कों की टूट जाने की शिकायत पर जांच के आदेश भी दिए. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आश्रितों को भी सम्मानित किया.

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट आज एक दिवसीय दौरे पर किच्छा (Union Minister of State Ajay Bhatt reached Kichha) पहुंचे. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का जोरदार स्वागत (Ajay Bhatt warmly welcomed by BJP workers) किया. अजय भट्ट ने किच्छा मंडी समिति के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. मंडी समिति द्वारा निर्मित एक करोड़ 63 लाख की लागत से निर्मित 8 मार्गो का लोकार्पण किया भी किया. लोकार्पण से पूर्व तीन सड़कों की स्थिति ठीक ना होने पर उन्होंने मंडी के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए.

इस दौरान अजय भट्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहित उनके आश्रितों को सम्मानित भी किया. उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत चहुंमुखी विकास कर रहा है. देश में बेहतर कनेक्टिविटी तैयार की जा रही है. भारत का डंका विश्व भर में बोल रहा है. उन्होंने कहा की देश में बनी कोरोना वैक्सीन 100 देशों में सप्लाई हो रही है.

वहीं, दूसरी ओर अजय भट्ट ने हल्द्वानी के एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में मोदी@20 पुस्तक का विमोचन भी किया. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर किए गए इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पिछले 20 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कर्मयोगी के रूप में देश की सेवा की है.