काशीपुर: पिछले कई वर्षों से निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निर्माण (flyover construction in kashipur) की धीमी गति से आक्रोशित व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित व्यापारियों ने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में एमपी चौक के निकट धरना-प्रदर्शन (trade board staged a sit in protest at Maharana Pratap Chowk) किया. इस दौरान व्यापारियों ने स्थानीय प्रशासन और निर्माणदायी संस्था को चेतावनी दी कि यदि कार्यप्रणाली में सुधार न लाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

बता दें कि काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक के समीप बन रहे रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य में कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर की मनमानी पिछले चार साल से चल रही है. जिसका खामियाज एमपी चौक के इर्दगिर्द के व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है. आरओबी निर्माण कार्य से वर्तमान में एमपी चौक व बाजपुर रोड की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है.

पढ़ें- पिथौरागढ़ में दिखा पानी का कहर! तिनके की तरह बहा ले गया लोहे का गार्डर

इस संबंध में पिछले दिनों भूख हड़ताल की चेतावनी दिये जाने पर निर्माणदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा 6 मई से बाजपुर रोड पर सर्विस रोड बनाने की बात कही गई थी, लेकिन सर्विस रोड का निर्माण तो दूर एमपी चौक का भी इस वक्त बुरा हाल है. आश्वासन के बावजूद कार्य न होने से खफा प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की काशीपुर इकाई ने जनहित एवं व्यापार हित में एमपी चौक के समीप धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया.