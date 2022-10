खटीमा: सुरई रेंज में कार्यरत दर्जनों वॉचर पिछले 14 महीने से तनख्वाह(Watchers did not get salary for several months) न मिलने के कारण परेशान हैं. जिसके कारण आज दीपावली के मौके पर सभी कर्मचारी सुरई वन रेंज ऑफिस में धरने(Watchers protest at Surai Forest Range Office) पर बैठे. सूचना पर पहुंचे स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी(Khatima MLA Bhuvan Kapri) ने डीएफओ से बातचीत की. जिसके बाद स्थानीय विधायक ने दीपावली के मौके पर कर्मचारियों की कुछ पेमेंट करने को कहा, जिससे वे सभी दीवाली मना सके.

पूरा देश जहां दीपावली को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है वहीं, उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा स्थित सुरई वन रेंज में कार्यरत दर्जनों वॉचर पिछले 14 महीने से वेतन ना मिलने के कारण परेशना हैं. नाराज वॉचरो ने सुरई वन रेंज में वेतन दिए जाने की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया. वॉचरो के धरना प्रदर्शन करने की सूचना पर खटीमा विधायक भुवन कापड़ी मौके पर पहुंचे. जहां उन्होंने वॉचरो की समस्याओं को सुना.

दीपावली के दिन सुरई वन रेंज वॉचरों ने किया धरना प्रदर्शन

विधायक भुवन कापड़ी(Khatima MLA Bhuvan Kapri) ने कहा सुरई वन रेंज में दर्जनों वाचर 14 महीने से अपना वेतन ना मिलने के कारण इस दीपावली के पर्व पर दुखी हैं. इसके लिए मैंने तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ से वार्ता की है कुछ महीनों का पेमेंट वह आज ही भिजवा दें. वॉचरो का वेतन केंद्र सरकार की कैंपा योजना के तहत मिले धन से दिया जाता है. इसलिए जैसे ही कैंपा योजना से पेमेंट आएगा वॉचरों की बाकी पेमेंट भी कर दी जाएगी.