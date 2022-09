रुद्रपुर: उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए पुलिस का प्रयास जारी है. उत्तराखंड पुलिस लगातार अवैध नशे पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई कर रही (Illegal drug smuggling in Rudrapur) है. ताजा मामला उधमसिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर का है. यहां पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया (Smuggler arrested with smack) है, जिसके पास से 50.56 ग्राम स्मैक बरामद हुई है. ये कार्रवाई रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और एडीटीएफ की संयुक्त टीम ने की (smack in Rudrapur) है.

इस बारे में सीओ ऑपरेशन अनुषा बडोला ने बताया कि आज सुबह उनकी टीम ने रुद्रपुर पुलिस के साथ ग्राम लम्बाबड के पास चेकिंग अभियान चलाया था. तभी बिना नंबर की मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी. शक होने पर जब टीम द्वारा बाइक को रोकने का इशारा किया तो चालक सकपका गया. शक होने पर टीम ने आरोपी को दबोच लिया. तलाशी के दौरान युवक के पास 50.56 ग्राम स्मैक बरामद हुई.

सीओ ऑपरेशन अनुषा बडोला के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मौ उमर निवासी ग्राम गुडलिया इमामबाड़े के पास थाना मीरगंज जनपद बरेली उत्तर प्रदेश बताया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी स्मैक फतेहगंज पश्चिम जिला बरेली से इमरान नाम के व्यक्ति से लेकर आता है और मोंटी मनप्रीत निवासी अमरपुर रुद्रपुर को लाकर देता है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है. जिन दो लोगों के नाम आरोपियों ने बताए है, पुलिस अब उनकी जांच कर रही है.