रुद्रपुर: नियमों की अनदेखी कर जनपद में क्लीनिक चला रहे संचालकों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है. आज किच्छा में एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी अभियान (Raid campaign led by SDM) चलाया गया. इस दौरान तीन क्लीनिक में अनियमितता मिलने पर सीज की कार्रवाई( Irregularity in three clinics in Kichha) की गई. कार्रवाई के दौरान क्लीनिक संचालकों में हड़कंप मचा रहा.

नियमों की अनदेखी कर क्लीनिक स्टोर संचालित कर रहे लोगों के खिलाफ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का चाबुक चला है. जिलाधिकारी के निर्देश पर आज एसडीएम किच्छा और सीएचसी अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की. टीम द्वारा शहर के क्लीनिक स्टोर का निरीक्षण किया गया. इस दौरान टीम को तीन क्लीनिक स्टोर में अनिमियतता मिली. जिस पर एसडीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने तीनों क्लीनिक स्टोर को सील कर दिया है.

पढ़ें- एक्सपर्ट से जानें मदन कौशिक और आदेश चौहान के नए पदों के मायने, BJP बोली- नित नूतन, चिर पुरातन

प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से क्लीनिक संचालकों में हड़कंप मचा रहा. एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने बताया डीएम के निर्देश पर आज किच्छा में छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान दो क्लीनिक स्टोर में डॉक्टर ही नहीं मिले. इसके अलावा एक क्लीनिक स्टोर में बिना मेडिकल क्लीनिकल स्टेबलिसमेंट प्रमाण पत्र के संचालित हो रहा था. तीनों को क्लीनिक को सील कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.