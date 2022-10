काशीपुर: बीते दिनों जैश-ए-मोहम्मद की ओर से हरिद्वार के रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरे पत्र (threatening letter in Haridwar railway station) के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. धमकी देने वाले ने 25 और 27 तारीख को हरिद्वार, ऋषिकेश के अलावा चारधाम में बम धमाके (Threat to bomb blast in Haridwar) करने की धमकी दी है.

धमकी भरे पत्र के बाद प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सभी स्टेशनों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है. इसी के तहत काशीपुर में भी आज रेलवे स्टेशन (Kashipur Railway Station) पर जीआरपी तथा आरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.

काशीपुर में चलाया चेकिंग अभियान.

धमकी भरा पत्र मिलने के बाद काशीपुर रेलवे स्टेशन (Kashipur Railway Station) पर आरपीएफ और जीआरपी भी अलर्ट (RPF and GRP Alert at Kashipur Railway Station) हो गए हैं. स्टेशन पर गश्त बढ़ा दी गई है. हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है. इसी कड़ी में आज आरपीएफ इंस्पेक्टर रणदीप कुमार तथा जीआरपी काशीपुर इंचार्ज मीनू गौतम के नेतृत्व में जीआरपी तथा आरपीएफ काशीपुर के द्वारा रेलवे स्टेशन तथा ट्रेनों में संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाया.

इस दौरान यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई. दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोचों की भी तलाशी ली गई. गौर हो कि बीते दिनों हरिद्वार रेलवे स्टेशन अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र (threatening letter in Haridwar railway station) मिला था. इस पत्र में 25 और 27 अक्टूबर को हरिद्वार, ऋषिकेश के अलावा चारधाम में बम धमाके (Threat to bomb blast in Haridwar) करने की धमकी दी गई है.