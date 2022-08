रुद्रपुरः केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट आज रुद्रपुर (Ajay Bhatt in Rudrapur) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जहरीली गैस के संपर्क में आए लोगों और अधिकारियों से मुलाकात (Toxic gas leak met the affected) कर उनका हालचाल जाना. इसके बाद उन्होंने सिरसा मोड पर हुए हादसे में घायल मरीजों से भी मुलाकात (Meeting the injured of Sirsa Mor accident) कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. वहीं, मीडिया के भर्ती घोटाले पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा मामले में जांच बैठा दी गई है. जो भी दोषी होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज रुद्रपुर पहुंचे. इस दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आए मरीजों और अधिकारियों से जिला अस्पताल में मुलाकात की. इसके बाद अजय भट्ट सिरसा मोड हादसे में घायल हुए लोगों से मिले. इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतने के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ेंः रुद्रपुर में जहरीली गैस का रिसाव, SDM समेत 32 लोग हुए बेहोश, अस्पताल में ICU फुल

वहीं, भर्ती घोटाले पर अजय भट्ट ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पूरे मामले में जांच कराई जा रही है. मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, उसके खिलाफ अगर सबूत मिलेंगे तो कार्रवाई अवश्य की जाएगी. उन्होंने विधानसभा भर्ती पर बोलते हुए कहा कि विधानसभा स्वतंत्र बॉडी है. उसपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार होते हैं.