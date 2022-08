खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में बीती देर रात बर्थडे पार्टी में जमकर विवाद (Nanakmatta Birthday Party Controversy) हुआ है. यहां हुई आपसी लड़ाई- झगड़े में जीजा ने साले की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या (Brother in law killed brother in law in Nanakmatta) कर दी. जिसके बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी (Raids started in search of accused) शुरू कर दी गई है.

बीती देर शाम नानकमत्ता की बिजली कॉलोनी में अजय वाल्मीकि के घर बर्थडे पार्टी थी. इसमें अजय वाल्मीकि ने अपने जीजा को भी बुलाया था. पार्टी के दौरान किसी बात पर जीजा-साले में विवाद हो गया. जीजा व उसके साथियों ने साले अजय बाल्मीकि व सोनू वाल्मीकि की लाठी डंडों से पिटाई कर दी. इस दौरान मारपीट में गंभीर चोट लगने से अजय वाल्मीकि की मौत हो गई, जबकि अजय का भाई घायल हो गया.

नानकमत्ता बर्थडे पार्टी में जमकर हुआ विवाद

वहीं, इस वारदात के बाद अजय का जीजा मौके से अपने साथियों के साथ फरार हो गया. अजय के परिजनों ने नानकमत्ता सरकारी अस्पताल में देर रात जमकर हंगामा भी किया. जिसे खटीमा व नानकमत्ता की पुलिस ने मौके पर पहुंच बमुश्किल थामा. हत्या की इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

शुक्रवार को अजय वाल्मीकि के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस उसके शव को लेकर खटीमा के उप जिला चिकित्सालय में लाई है. जहां पर पुलिस की मौजूदगी में चिकित्सकों द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया. फिलहाल आपसी झगड़े में जीजा द्वारा साले की हत्या करने के बाद बीती रात से उपजे तनाव पर पुलिस नजर बनाए हुए है.