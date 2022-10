रुद्रपुर: सिडकुल से लकड़ी का चूरा भरकर लालकुआं जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पंतनगर के पास कॉलोनी में जा घुसा. गनीमत रही कि गड्ढे में घुसने से ट्रक का अगला हिस्सा धंस गया. जिससे ट्रक का पिछला हिस्सा हवा में (rear of the truck swing in the air) उठ गया. इस घटना में चालक और परिचालक दोनों ही सुरक्षित हैं. पुलिस के मुताबिक ट्रक के एक्सेल का पट्टा टूटने के कारण हादसा हुआ है.

पंतनगर थाना क्षेत्र स्थित एनएच 87 में आज सुबह लगभग तीन से चार बजे बड़ा हादसा होते होते टल गया. दरअसल 10 चक्के का ट्रक लकड़ी का चूरा भरकर सिडकुल से नगला की ओर जा रहा था. तभी पंतनगर मस्जिद कॉलोनी के पास तेज गति से चल रहा ट्रक अनियंत्रित होते हुए घरों में घुसते-घुसते बचा. गनीमत रही की ट्रक का अगला हिस्सा सड़क के लिए निकाली गई मिट्टी के गड्डे में धंस गया. जिससे ट्रक का पिछला हिस्सा हवा में उठ गया.

हवा में उठा ट्रक का पिछला हिस्सा.

पुलिस के मुताबिक ट्रक up 23d 9651 सिडकुल से लकड़ी के टुकड़े भरकर लालकुआं की तरफ जा रहा था. तभी पंतनगर मस्जिद कॉलोनी के पास ट्रक के पट्टे टूट गए और वह अनियंत्रित हो कर सड़क किनारे कॉलोनी के जा घुसा. इस दौरान ट्रक का पिछला हिस्सा हवा में उठ गया. गनीमत रही की हादसे के दौरान चालक परिचालक दोनों ही सकुशल हैं.