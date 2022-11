काशीपुर: पुलिस कप्तान के नशे के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान (campaign against drugs) के तहत काशीपुर पुलिस ने लाखों की कीमत की स्मैक बरामद (Kashipur police recovered smack worth lakhs) की है. साथ ही पुलिस ने दो युवकों को भी गिरफ्तार (Kashipur police arrested two youths) किया है. पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायलय के समक्ष पेश कर दिया है.

पुलिस कप्तान मंजूनाथ टीसी ने जिला स्तर पर बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए इससे जुड़े लोगों की धडपकड़ हेतु अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया है. इसी क्रम में एसएसपी उधमसिंह नगर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह द्वारा सीओ काशीपुर वंदना वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया. जिसमें पुलिस तथा एसओजी टीम को सम्मिलित किया. पुलिस की कड़ी पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने अपने नाम शाकिर पुत्र नवी हुसैन निवासी मोहल्ला अल्ली खा थाना काशीपुर तथा अनीश पुत्र रफीक अहमद निवासी मोहल्ला अल्ली खां थाना काशीपुर बताया.

सीओ काशीपुर वंदना वर्मा ने पूरे मामले का काशीपुर कोतवाली में आज खुलासा किया. उन्होंने बताया पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पास से कुल 11.55 ग्राम स्मैक बरामद की है. पुलिस ने दोनों अभियुक्तों का धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुक़दमा पंजीकृत किया है.