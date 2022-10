काशीपुर: पुलिस ने बीते दिनों हुई बाइक चोरियों का खुलासा (Bike theft revealed in Kashipur) करते हुए दो बाइक चोरों को गिरफ्तार (Thief arrested with 4 bikes in Kashipur) किया है. पुलिस इनके पास से चोरी की चार बाइकें भी बरामद की हैं. पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में आरोपियों का चालान किया है. काशीपुर सीओ वंदना वर्मा ने कोतवाली काशीपुर में पूरे मामले का खुलासा किया है.

उन्होंने बताया बीते कुछ समय से काशीपुर क्षेत्र में हो रही बाइक चोरियों के खुलासे को लेकर एसएसपी द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह और सीओ वंदना वर्मा निर्देशन में कोतवाल मनोज का थोड़ी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया. बीती शाम को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर गड्ढा कालोनी रेलवे फाटक के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध लोगों को रोका.

पूछताछ करने पर उक्त बाइक चोरी की निकली. सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों ने अपने नाम अरविंद सिंह सैनी पुत्र बाबू राम निवासी ग्राम गणेशपुर थाना कुंडा तथा दूसरे ने अपना नाम मलखान सिंह निवासी कुमाऊं कालोनी कचनालगाजी बताया.

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि दोनों की मुलाकात हल्द्वानी जेल में हुई थी. जिसके बाद जेल में ही दोनों की दोस्ती हो गई. आरोपियों ने बताया कि उन्होंने तीन अन्य मोटरसाइकिलें प्रिया मॉल, संडे बाजार और द्रोणासागर के पास से चोरी की हैं. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने सोना फॉर्म के पास से तीन अन्य मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया है. पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में आरोपियों का चालान किया है. पुलिस के मुताबिक मलखान सिंह का थाना काशीपुर में 5 आपराधिक मुकदमें तथा अभियुक्त अरविंद सिंह के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं.