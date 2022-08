काशीपुर: कुंडा थाना पुलिस (Kunda Thana Police) ने चेकिंग के दौरान स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार (A youth arrested with smack) किया. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ने आरोपी का चालान किया. साथ ही उसे न्यायालय में पेश किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कुंडा थाना में एनडीपीएस एक्ट में तीन मुकदमा दर्ज (Three cases registered under NDPS Act) है.

दरअसल, काशीपुर में नशे के खिलाफ अभियान (anti drugs campaign in kashipur) चलाया जा रहा है. इसी के तहत कुंडा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुराना ढेला पुल से संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक को पकड़ा. पुलिस को आरोपी के पास से 16 ग्राम स्मैक, 350 रुपये और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ. पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम सचिन पाल पुत्र चंद्रपाल, निवासी खड़कपुर देवीपुरा मजार वाली रोड, थाना आईटीआई काशीपुर बताया.

स्मैक के साथ एक गिरफ्तार

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह मिलक रामपुर, उत्तर प्रदेश निवासी किसी व्यक्ति से स्मैक खरीद कर यहां नशेड़ियों को बेचा करता है. सीओ काशीपुर वीर सिंह ने कहा आरोपी के खिलाफ पहले से ही आईटीआई थाने में एनडीपीएस एक्ट में तीन मामले दर्ज हैं और वह जमानत पर बाहर है.