काशीपुर: उधम सिंह नगर जिले की एसओजी टीम तथा केलाखेड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई (action of sog and kelakheda police) करते हुए 10 हजार के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल (10000 reward arrested from Rampur) की है. पकड़े गए इनामी अभियुक्त पर दो मुकदमे पूर्व में भी विचाराधीन हैं. पूरे मामले का खुलासा एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में किया.

बता दें डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे (DIG Kumaon Nilesh Anand Bharne) के द्वारा वांछित एवं इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है. जिसके तहत उधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के द्वारा इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी किये गये. इसी कड़ी में जिले की एसओजी तथा केलाखेड़ा थाना पुलिस ने थाना केलाखेड़ा तथा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के बिलासपुर थाने के वांछित अभियुक्त और जिला उधम सिंह नगर पुलिस के द्वारा 10 हजार के इनामी अभियुक्त ज्योतिष गुप्ता पुत्र मुन्ना लाल गुप्ता निवासी शारदा कॉलोनी थाना बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश को उसके घर से गिरफ्तार.

यह कार्रवाई एसओजी रुद्रपुर के प्रभारी बिजेंद्र शाह तथा केलाखेड़ा थानाध्यक्ष ललित मोहन रावल के नेतृत्व में की गई. अभियुक्त जगदीश गुप्ता के खिलाफ केलाखेड़ा और बिलासपुर दोनों ही थानों में आईपीसी की धारा 406, 420, 504 और 506 के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

चरस तस्कर गिरफ्तार: ड्रग्स के मामलों में भी पुलिस ने कार्रवाई की है. इसी के तहत कटोराताल पुलिस चौकी प्रभारी नवीन बुधानी के द्वारा रात्रि में चेकिंग के दौरान नोगजा पुलिया के पास से युवक को गिरफ्तार किया. पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए युवक ने अपना नाम नूर मोहम्मद उर्फ नूरा पुत्र अमीरदुल्ला खां निवासी कटोराताल बताया.

पुलिस ने नूरा के पास से बिना नंबर की ऑल्टो कार तथा 430 ग्राम चरस व चरस बेचकर कमाए हुए 5500 भी बरामद किए. पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह उक्त चरस हल्द्वानी निवासी किसी इंदरीश नाम के व्यक्ति से लाया था. जिसे वह काशीपुर में फुटकर में बढ़े हुए दामों में बेचता है.